Путин призвал не искать подтекста в нападении «больного человека» на ведущую «Эха Москвы»

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Москва, 30 октября. Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершил больной человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Во время беседы на заседании Путин затронул инцидент с нападением на журналистку «Эха Москвы».

«Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? — обратил внимание российский президент. — Приехал из Израиля, напал на эту журналистку».

Путин напомнил, что эта радиостанция работает на государственные средства.

«Такого вообще ни в одной стране мира нет, — подчеркнул президент России. — Вы можете представить себе, что в Европе была (подобная) радиостанция? Или в Штатах? Невозможно».

Ранее пострадавшая при нападении Фельгенгауэр опубликовала сообщение с благодарностями всем, кто причастен к ее спасению. Ведущая обратила внимание, что «история со счастливым концом получается, когда есть люди, которые борются за тебя».