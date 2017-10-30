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Политика
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Политика
Путин призвал не искать подтекста в нападении «больного человека» на ведущую «Эха Москвы»
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    Путин призвал не искать подтекста в нападении «больного человека» на ведущую «Эха Москвы»

    17:01  30 Октября 2017
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    Путин призвал не искать подтекста в нападении «больного человека» на ведущую «Эха Москвы»

    Москва, 30 октября. Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершил больной человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

    Во время беседы на заседании Путин затронул инцидент с нападением на журналистку «Эха Москвы».

    «Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? — обратил внимание российский президент. — Приехал из Израиля, напал на эту журналистку».

    Путин напомнил, что эта радиостанция работает на государственные средства.

    «Такого вообще ни в одной стране мира нет, — подчеркнул президент России. — Вы можете представить себе, что в Европе была (подобная) радиостанция? Или в Штатах? Невозможно».

    Путин призвал не искать подтекста в нападении «больного человека» на ведущую «Эха Москвы»

    Ранее пострадавшая при нападении Фельгенгауэр опубликовала сообщение с благодарностями всем, кто причастен к ее спасению. Ведущая обратила внимание, что «история со счастливым концом получается, когда есть люди, которые борются за тебя».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #нападение #свобода слова #эхо москвы #фельгенгауэр
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