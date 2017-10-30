Врачи обнаружили зуб в носу жительницы Китая

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Пекин, 30 октября. В Китае врачи провели операцию по удалению вросшего у женщины в носу зуба.

В течение многих лет женщина жаловалась на постоянную заложенность и кровотечения из носа. Китаянка считала, что страдает от ринита. Однако настоящую причину недомогания удалось узнать только отоларингологам из государственной больницы Хунань.

Chinese woman who suffered nosebleeds for decades is shocked to discover a TOOTH growing in her nose https://t.co/EM0EspV5wq — Daily Mail Online (@MailOnline) October 30, 2017

Рентген показал, что в носовой полости женщины есть инородное тело. Сначала врачи решили, что туда попал камень. Они попытались удалить его.

Во время операции выяснилось, что это не камень, а зуб.