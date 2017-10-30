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Врачи обнаружили зуб в носу жительницы Китая
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    Врачи обнаружили зуб в носу жительницы Китая

    16:42  30 Октября 2017
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    Врачи обнаружили зуб в носу жительницы Китая

    Пекин, 30 октября. В Китае врачи провели операцию по удалению вросшего у женщины в носу зуба.

    В течение многих лет женщина жаловалась на постоянную заложенность и кровотечения из носа. Китаянка считала, что страдает от ринита. Однако настоящую причину недомогания удалось узнать только отоларингологам из государственной больницы Хунань.

    Рентген показал, что в носовой полости женщины есть инородное тело. Сначала врачи решили, что туда попал камень. Они попытались удалить его.

    Во время операции выяснилось, что это не камень, а зуб.

    Автор: Алексей Громов
    #операция #китай #зуб
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