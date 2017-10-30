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Дейр эз-Зор: САА впервые начала штурм центра города
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    Дейр эз-Зор: САА впервые начала штурм центра города

    16:39  30 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА впервые начала штурм центра города

    Дейр эз-Зор, 30 октября. Сирийская армия приступила к штурму центральных районов Дейр эз-Зора.

    Сирийский источник сообщил, что правительственные войска атакуют позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в центральном районе Дейр эз-Зора. САА значительно продвинулась в освобождении административного центра провинции, зачистив от террористов кварталы Аль-Орфи и Джбила, муниципальный стадион и промышленный район Аль-Синаа. Столкновения происходят во втором по величине районе Аль-Хамидия.

    Данных успехов сирийская армия достигла благодаря действиям ВКС РФ, авиаудары российских летчиков по базам «Халифата» в провинции уничтожили линии снабжения игиловцев и значительно осложнили положение террористов в Дейр эз-Зоре.

    Дейр эз-Зор: САА впервые начала штурм центра города

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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