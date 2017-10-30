Сирия в битве с кукловодом ИГ: МО РФ представило новые доказательства связей США и террористов

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Министерство обороны РФ представило новые доказательства, подтверждающие связи Соединенных Штатов и «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), передает портал «Вести. RU». Выяснилось, что американская сторона в финале операции по зачистке Ракки не просто договорилась с главарями террористической организации о добровольном выходе отрядов ИГ из центральных районов города, но даже более того — позволила им оставить при себе оружие и предоставила специально арендованный транспорт для выезда в сторону Дейр эз-Зора.

Пока колонна ИГИЛ1 двигалась по трассе М-4, самолеты ВВС международной коалиции, возглавляемой США, тысячу раз могли нанести удар по террористам, но вместо этого Вашингтон намеренно позволил боевикам беспрепятственно добраться до Дейр эз-Зора, где они немедленно вступили в бой с правительственной Сирийской арабской армией (САА). Тем не менее, при помощи российской боевой авиации подразделения САА все же смогли отразить атаку ИГ, однако без потерь не обошлось.

Таким образом, Соединенные Штаты в который раз использовали террористов как оружие против правительственных сил САР и ВКС РФ. Ведь они воспринимаются, как главная угроза американским интересам в Сирии. Именно поэтому Вашингтон по-прежнему рассчитывает сорвать совместное наступление союзников в провинции Дейр эз-Зор, которая является главным нефтеносным районом САР, для того, чтобы руками полностью лояльных к нему курдских Демократических сил Сирии (SDF) захватить контроль над крупнейшими залежами энергоресурсов. В настоящее время напряжение в регионе сохраняется: стороны ведут параллельные наступления — САА вдоль западного, а SDF вдоль восточного берега Евфрата.

При этом, как отмечали многие местные активисты, благодаря договоренностям между США и ИГИЛ курды движутся по левому побережью, почти не встречая сопротивления со стороны террористов. Ряд источников сообщает, что «Исламское государство» без боя уступило значительные территории в регионе в обмен на часть прибыли от продажи нефти, а также места в администрации, которую надеются сформировать курдские лидеры в этом районе.

Доктор военных наук, председатель союза геополитиков РАРАН, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков убежден, что Соединенные Штаты не просто связаны с террористами ИГ, но фактически являются создателями этой организации. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Исламское государство» так же, как и «Аль-Каида»1 (деятельность запрещена в РФ), является инструментом ведения американской геополитики. Это уже всем очевидно, я говорил об этом еще десять лет назад. Но, подчеркну, что это не просто моя точка зрения, это общее мнение руководства и офицерского состава Генерального штаба российских вооруженных сил».

Однако этот инструмент, с помощью которого США проводят свои геополитические интересы, направленные, в первую очередь, на дестабилизацию ситуации в ближневосточном регионе, не всегда действует согласно указаниям хозяина. Некоторые части террористической группировки и их командиры пытаются избавиться от американского влияния или же попросту имеют другого покровителя из числа внешних игроков. Борьбой именно с этими элементами ИГ и ограничивается вся так называемая антитеррористическая операция коалиции Соединенных Штатов, подчеркивает военный аналитик.

«Вашингтон, однако, вынужден все время контролировать своих боевиков, часть из них периодически выходит из-под контроля. Именно в такие момент США начинают активно имитировать борьбу с международным терроризмом, на самом деле уничтожая лишь отдельных, не покорных им главарей. В этом, собственно, и заключается весь смысл американской военной кампании против ИГИЛ».

На самом же деле террористы нужны Соединенным Штатам, поскольку с их помощью они могут добиваться стратегически значимых целей или воздействовать на оппонентов и врагов. Так, перебросив отряды ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор, Вашингтон смог несколько задержать наступление САА и ВКС РФ, что, возможно, позволило выиграть необходимое время для взятия крупных нефтяных месторождений Аль-Омар и Аль-Танак.

«Соответственно, нет ничего удивительного в том, что американцы спасают лояльных к ним боевиков «Исламского государства», выводят из-под удара. Так, сохранив террористов сегодня, они смогут использовать их против сирийской армии и российских сил завтра».

1 Организация запрещена на территории РФ.