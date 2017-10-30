Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане

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Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал воздержаться от предвосхищения судебного решения о виновности или невиновности бывшего главы Кировской области Никиты Белых. Ситуация с его задержанием, как подчеркнул глава государства, вызывает много вопросов, но вопрос о виновности или невиновности экс-губернатора будет принимать суд.

«Решение о виновности или невиновности бывшего главы Кировской области Никиты Белых примет суд, но ситуация с его при передаче денежных средств в Москве вызывает много вопросов», — заявил Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В частности, глава государства указал на то, что «странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта РФ берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве». При этом, как напомнил Путин, деньги Белых получает не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах.

«Ну, это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения», — отметил президент.

Ранее в ходе встречи президента с членами СПЧ глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева поручилась за Белых, заявив о его невиновности.