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Общество
Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане
Общество
Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане
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    Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане

    16:33  30 Октября 2017
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    Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане

    Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал воздержаться от предвосхищения судебного решения о виновности или невиновности бывшего главы Кировской области Никиты Белых. Ситуация с его задержанием, как подчеркнул глава государства, вызывает много вопросов, но вопрос о виновности или невиновности экс-губернатора будет принимать суд.

    «Решение о виновности или невиновности бывшего главы Кировской области Никиты Белых примет суд, но ситуация с его при передаче денежных средств в Москве вызывает много вопросов», — заявил Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    В частности, глава государства указал на то, что «странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта РФ берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве». При этом, как напомнил Путин, деньги Белых получает  не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. 

    «Ну, это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения», — отметил президент.

    Ранее в ходе встречи президента с членами СПЧ глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева поручилась за Белых, заявив о его невиновности.

    «Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых много лет знаю. Еще когда он был всего лишь средней руки бизнесменом. И когда стал губернатором, тоже общалась, могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала она.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #суд #взятка #белых #алексеева #решение
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