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Названы самые читающие регионы России
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    Названы самые читающие регионы России

    16:31  30 Октября 2017
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    Названы самые читающие регионы России

    Санкт-Петербург, 30 октября. Стали известны итоги конкурса, организованного Российским книжным союзом и Федеральным агентство по печати и массовым коммуникациям.

    «Лауреатами объявлены Калининградская область, Москва, Республика Татарстан», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

    Однако победителем конкурса объявлен город Санкт-Петербург. Он получил почетное звание «Литературный флагман России».

    Напомним, что конкурс был объявлен в мае 2017 года. Всего в конкурсе поучаствовало 84 региона нашей страны. Они должны были представить самый значимый литературный проект, созданный не раньше 2016 года. Кроме того, всем участникам было необходимо представить данные о развитии инфраструктуры книги и чтения, а также литературных традиций в регионе.

    В прошлом году самым читающим регионом стала Воронежская область.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #чтение
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