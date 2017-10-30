Названы самые читающие регионы России

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Санкт-Петербург, 30 октября. Стали известны итоги конкурса, организованного Российским книжным союзом и Федеральным агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Лауреатами объявлены Калининградская область, Москва, Республика Татарстан», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Однако победителем конкурса объявлен город Санкт-Петербург. Он получил почетное звание «Литературный флагман России».

Напомним, что конкурс был объявлен в мае 2017 года. Всего в конкурсе поучаствовало 84 региона нашей страны. Они должны были представить самый значимый литературный проект, созданный не раньше 2016 года. Кроме того, всем участникам было необходимо представить данные о развитии инфраструктуры книги и чтения, а также литературных традиций в регионе.

В прошлом году самым читающим регионом стала Воронежская область.