Семенченко озвучил план блокады бизнеса Порошенко
Киев, 30 октября. Депутат Верховной рады Семен Семенченко озвучил планы участников протестной акции по блокированию источников дохода президента Украины Петра Порошенко, если тот откажется выполнять требования манифестантов.
Первым пунктом в плане значится бойкот работы предприятий, которые, по словам Семенченко, составляют белый бизнес Порошенко. Парламентарий подчеркнул, что для этих целей движение «Освобождение» уже распределило своих людей по всей стране.
Второй пункт — блокирование активов, относящихся к «серым» и «черным» схемам. Для этого будут привлечены наиболее радикально настроенные активисты. Третий пункт — оборона палаточного лагеря, который протестующие разбили в центре Киева.
«Штаб движения «Освобождение» разработал план действий по блокированию возможности обогащаться президенту Порошенко. Это его реальная болевая точка. И если он не хочет слышать требований украинцев, не хочет выполнять своих обязательств, она будет задействована», — пишет в Facebook Семенченко.
Напомним, что протестующие в Киеве требуют отменить неприкосновенность депутатов, создать антикоррупционный суд и отправить в отставку Порошенко.