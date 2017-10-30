Семенченко озвучил план блокады бизнеса Порошенко

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Киев, 30 октября. Депутат Верховной рады Семен Семенченко озвучил планы участников протестной акции по блокированию источников дохода президента Украины Петра Порошенко, если тот откажется выполнять требования манифестантов.

Первым пунктом в плане значится бойкот работы предприятий, которые, по словам Семенченко, составляют белый бизнес Порошенко. Парламентарий подчеркнул, что для этих целей движение «Освобождение» уже распределило своих людей по всей стране.

Второй пункт — блокирование активов, относящихся к «серым» и «черным» схемам. Для этого будут привлечены наиболее радикально настроенные активисты. Третий пункт — оборона палаточного лагеря, который протестующие разбили в центре Киева.

«Штаб движения «Освобождение» разработал план действий по блокированию возможности обогащаться президенту Порошенко. Это его реальная болевая точка. И если он не хочет слышать требований украинцев, не хочет выполнять своих обязательств, она будет задействована», — пишет в Facebook Семенченко.

Напомним, что протестующие в Киеве требуют отменить неприкосновенность депутатов, создать антикоррупционный суд и отправить в отставку Порошенко.