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Сирия, 30 октября. Солдат САА погиб при обезвреживании мины в восточной части провинции Хомс. Коалиция США возобновила авианалеты в районе города Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре. Террористы ИГ1 перевозили контрабандное оружие в Дамаске внутри овец, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают САА прикрытие в городе Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают ответные обстрелы позиций исламистов в Восточной Гуте Дамаска; потеряли одного из солдат САА, пытавшегося обезвредить бомбу, на востоке провинции Хама.

«Исламское государство»: попыталось доставить контрабандное оружие в район лагеря Аль-Ярмук южнее Дамаска; организовало теракт в провинции Хасака, а также в городе Багдад в Ираке; ведет бои с САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе городов Кафр Зета и Аль-Латамина севернее Хамы.

Курды: отбили у ИГ деревни Аль-Хириджа Аш-Шаркия, Аль-Эндеджи и Аль-Фудайн северо-восточнее Меядина в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в районе города Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы в Дейр эз-Зоре, убита семья мирных жителей.

Провинция Дамаск

В лагерь для беженцев Аль-Вафидин, находящийся на территории Восточной Гуты, прибыл конвой с гуманитарной помощью от Организации Объединенных Наций (ООН) и международного Красного Креста, передает Telegram-канал (NRVR11). Нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами.

Тем временем, как передает оппозиционный военный источник в сети Twitter (Ghouta_GMC), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает вести ответные обстрелы позиций боевиков в районе населенных пунктов Мисраба, Сакба на северо-востоке Дамаска. Напомним, в первой половине дня исламисты, базирующиеся на данных территориях, открыли огонь по мирным районам столицы.

Боевики «Исламского государства»1, оккупировавшие район лагеря Аль-Ярмук, также не прекращают боевые действия в Дамаске. Стало известно, что ИГИЛовцы попытались перебросить оружие в свой анклав с помощью овец. Во время осмотра одного из автомобилей на КПП «Нахр-Айша» на трассе Даръа — Дамаск при помощи металлодетектора была обнаружена партия патронов, предназначавшихся террористам ИГ. Отмечается, что боеприпасы были зашиты внутрь животного. Об этом сообщал новостной портал Special Monitoring Mission to Syria.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Telegram (NRVR11) сообщает о новых боевых вылетах ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в провинции Дейр эз-Зор. По информации Telegram-канала, в результате воздушных атак коалиционных военных самолетов вблизи населенного пункта Ас-Суса в районе пограничного города Абу Кемаль была убита целая семья. Известно, что среди погибших есть дети. Более точные сведения пока устанавливаются. Таким образом, силы западного альянса вновь активизировали военные действия близ стратегического населенного пункта.

Между тем, как утверждает курдский Twitter-канал (ClaudiaAlMina), поддерживаемые США Сирийские демократические силы**** (SDF) захватили у террористов «Исламского государства» деревни Аль-Хириджа Аш-Шаркия, Аль-Эндеджи и Аль-Фудайн, расположенные к северо-востоку от Меядина на территориях замкнутых в кольцо окружения бойцами SDF. Никакой информации о потерях сторон не поступало.

Сирийская армия под прикрытием российских военных самолетов тем временем продолжает развивать наступление в столице региона в районах Аль-Джубейль и Аль-Хамидия.

Провинция Даръа

В юго-восточной части провинции Даръа возобновились вооруженные столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», принявшей сторону «Исламского государства». Как передает военный источник в соцсети Twitter (sory1173), в данный момент противоборствующие стороны ведут перестрелки недалеко от реки Ярмук. О потерях противников источник не сообщает. Напомним, исламисты «Джейш Халид ибн Аль-Валид» контролируют территории на границе с Иорданией и Израилем.

Провинция Хама

Местный военный источник в сети Twitter (daraa_now) сообщает о том, что восточнее города Саламия в районе бывшего «Акербатского котла» при попытке обезвредить бомбу погиб один из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Напомним, прежде чем бежать на территории, подконтрольные исламистам «Джебхат Ан-Нусры»1**, радикалы заминировали все населенные пункты, ранее находившиеся у них в оккупации.

Тем временем, по информации оппозиционного Twitter-канала (ShahbaPress), части правительственных войск ведут обстрел опорных пунктов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в окрестностях городов Кафр Зета и Аль-Латамина севернее административного центра региона.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что генерал-майор курдской полиции «Асайиш» заявил о взрыве бомбы в южной части провинции. Сообщается, что взрывное устройство сработало в небольшой деревне Ад-Дувейджия, которая находится недалеко от линии соприкосновения сил ИГИЛ1 и курдов, что может свидетельствовать о том, что организаторами теракта являлись террористы «Исламского государства». Трое мирных граждан погибли в результате взрыва.

Ирак

Прогремел взрыв в одном из жилых кварталов Багдада. Согласно информации агентства новостей Al Sumaria News, по меньшей мере пять мирных жителей получили ранения, когда СВУ детонировало в районе Аль-Латефия на юге столицы Ирака. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Напомним, в городе и его окрестностях действуют подпольные группировки «Исламского государства», террористы которых время от времени совершают военные операции в тылу врага. Обыски, проводимые в Багдаде служащими федеральной полиции, помогли обнаружить некоторые «спящие ячейки» ИГИЛовцев. Террористическая группировка, однако, все еще сохраняет здесь свое присутствие, сообщают местные активисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)