Медведев изменил ПДД в России: на дорогах появится «вафельница»

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Москва, 30 октября. На дорогах России появится разметка-«вафельница», которая обозначит зоны, где запрещено останавливаться и преграждать путь другому транспорту, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Я подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения», — констатировал глава кабмина на встрече с вице-премьерами.

Он отметил, что одно из них касается правил движения на участках с круговым движением. Теперь въезжающие на такой перекресток должны будут пропускать транспорт, который уже двигается по нему.

«Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — обратил внимание премьер-министр.

Второе правило касается диагональной разметки-«вафельницы». Эта разметка будет обозначать зоны, где остановка и преграждения пути другому транспорту будут запрещены, передает «Ридус».