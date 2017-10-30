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Политика
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Эксперт объяснил, почему Волкер не допустит «хорватского сценария» в Донбассе
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    Эксперт объяснил, почему Волкер не допустит «хорватского сценария» в Донбассе

    16:53  30 Октября 2017
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    «Уши надерет»: эксперт объяснил, почему Волкер не допустит «хорватский сценарий» в Донбассе

    Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер знает, что если Украина собирается применить «хорватский сценарий» по отношению  к Донбассу, реакция России не заставит себя долго ждать, уверен обозреватель интернет-издания «Украина.ру» Александр Чаленко.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали истинные причины визита постпреда США в НАТО Курта Волкера в Киев. Ряд экспертов уверены, что посланник Вашингтона понимает^ поддержка действий Киева в Донбассе может оказать США медвежью услугу.

    «Два вопроса, которые Курт Волкер приехал обсудить с Петром Порошенко. Во-первых, это «Михомайдан». Помните, что именно Волкер дал Михаилу Саакашвили индульгенцию. Саакашвили не выдают Грузии. Все этим сказано. Во-вторых, Порошенко после «Михомайдана», вероятно, хотел спросить у Волкера, действует ли индульгенция до сих пор, потому что у Порошенко проблема с Донбассом: нужно думать, как решать вопрос, зачищать его или нет, — уверен Чаленко. — Войны не будет в любом случае. У нас есть разговор пранкера Лексуса, который выдавал себя за Турчинова (секретарь СНБО Украины — прим. ФАН). Напомню, псевдо-Турчинов сказал Волкеру, что Киев собирается идти по «хорватскому сценарию». И Волкер тогда сказал: «Ни в коем случае, вам Россия уши надерет». И в Берлине, и в Брюсселе, а также в Вашингтоне и Париже прекрасно знают, что малейшее наступление, Россия вмешивается и — конец».

    НАТО уже давно вмешивается в ситуацию

    Что касается вмешательства НАТО в донбасский конфликт, то, по мнению Чаленко, альянс уже давно пытается влиять на ситуацию.

    Президент Фонда «Правовое государство», доктор юридических наук Евгений Тарло считает, что Волкер бы не прилетел в Киев, если бы на Украине и за ее пределами все было спокойно.

    «Видимо, проблем много как внутри, так и вне Украины, поэтому Волкер прибыл в Киев. Меня удивляет реакция собравшихся относительно НАТО. Откуда вы знаете, что альянс не будет вмешиваться в ситуацию в Донбассе? В любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Сегодня мы говорим одно, а завтра может произойти несчастный случай, взрыв, конфликт, теракт, и ситуация станет непредсказуемой. Стороны начнут обвинять друг друга. Дальше карательные батальоны начнут наступление в Донбасс, хоть под прикрытием ООН, хоть сами по себе. Мы не сможем не вмешаться, — уверен он. — Нужно четко сказать Киеву: ребята, вы дошалитесь! А если дошалитесь, ударим всерьез... Киев всем про «небесную сотню» рассказывает, а сколько мирных жителей погибло, сколько на войне с дух сторон погибло? 10 тысяч человек».

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #нато #саакашвили #время покажет #рошенко #чаленко #олкер
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