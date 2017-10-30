Эксперт объяснил, почему Волкер не допустит «хорватского сценария» в Донбассе

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Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер знает, что если Украина собирается применить «хорватский сценарий» по отношению к Донбассу, реакция России не заставит себя долго ждать, уверен обозреватель интернет-издания «Украина.ру» Александр Чаленко.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали истинные причины визита постпреда США в НАТО Курта Волкера в Киев. Ряд экспертов уверены, что посланник Вашингтона понимает^ поддержка действий Киева в Донбассе может оказать США медвежью услугу.

«Два вопроса, которые Курт Волкер приехал обсудить с Петром Порошенко. Во-первых, это «Михомайдан». Помните, что именно Волкер дал Михаилу Саакашвили индульгенцию. Саакашвили не выдают Грузии. Все этим сказано. Во-вторых, Порошенко после «Михомайдана», вероятно, хотел спросить у Волкера, действует ли индульгенция до сих пор, потому что у Порошенко проблема с Донбассом: нужно думать, как решать вопрос, зачищать его или нет, — уверен Чаленко. — Войны не будет в любом случае. У нас есть разговор пранкера Лексуса, который выдавал себя за Турчинова (секретарь СНБО Украины — прим. ФАН). Напомню, псевдо-Турчинов сказал Волкеру, что Киев собирается идти по «хорватскому сценарию». И Волкер тогда сказал: «Ни в коем случае, вам Россия уши надерет». И в Берлине, и в Брюсселе, а также в Вашингтоне и Париже прекрасно знают, что малейшее наступление, Россия вмешивается и — конец».

Что касается вмешательства НАТО в донбасский конфликт, то, по мнению Чаленко, альянс уже давно пытается влиять на ситуацию.

Президент Фонда «Правовое государство», доктор юридических наук Евгений Тарло считает, что Волкер бы не прилетел в Киев, если бы на Украине и за ее пределами все было спокойно.