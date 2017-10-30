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Политика
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Россия
Путин: Участники акций протеста обостряют ситуацию в поисках внимания
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    Путин: Участники акций протеста обостряют ситуацию в поисках внимания

    16:40  30 Октября 2017
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    Путин: Участники акций протеста обостряют ситуацию в поисках внимания

    Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что участники акций протеста зачастую пытаются обострить ситуацию, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Об этом президент РФ рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 

    «Участники акций протеста зачастую обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание», — сказал Путин.

    Президент России также предложил с особенной тщательностью проанализировать работу правоохранительных органов в отношении участников акций протеста, указав, что «свободы должны быть гарантированы».

    «Свободы должны быть гарантированы. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки», — подчеркнул Путин

    Отметим, ранее Владимир Путин заявлял, что протесты в России гораздо свободнее, чем в Европе и США, и представляют многообразие взглядов на пути развития страны. 

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #протест
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