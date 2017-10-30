Путин: Участники акций протеста обостряют ситуацию в поисках внимания

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Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что участники акций протеста зачастую пытаются обострить ситуацию, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Об этом президент РФ рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Участники акций протеста зачастую обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание», — сказал Путин.

Президент России также предложил с особенной тщательностью проанализировать работу правоохранительных органов в отношении участников акций протеста, указав, что «свободы должны быть гарантированы».

«Свободы должны быть гарантированы. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки», — подчеркнул Путин

Отметим, ранее Владимир Путин заявлял, что протесты в России гораздо свободнее, чем в Европе и США, и представляют многообразие взглядов на пути развития страны.