В НАТО пообещали наказать Турцию за покупку С-400 у России

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Москва, 30 октября. Планируемая Турцией покупка у России ракет С-400 не позволит Анкаре стать частью любой интегрированной системы противовоздушной обороны с союзниками по НАТО. Об этом заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел. По его словам, действия Анкары также могут привести к другим техническим ограничениям.

Как отметил генерал, вероятно, Турцию альянс накажет за то, что та сделала свой выбор в сторону российских систем ПВО, а не американских. Изначально в НАТО жаловались на то, что С-400 несовместимы со всеми остальными системами, используемыми альянсом.

«Принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этих решений», — сказал Павел.

При этом генерал указал на то, что роль Турции в качестве союзника во времена, когда НАТО бросают столько сложных вызовов, безусловно, важна, и «никто не ставит это под сомнение».

Исходя из вышесказанного, соответствующая позиция альянса не распространяется на вопрос о покупке систем ПВО США.

Как считает аналитик из Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, ракетная сделка Турции с Россией является явным признаком того, что Турция разочаровалась в Европе и США.

«Но пока аванс не будет выплачен, нельзя быть уверенным в чем-либо», — сказал он в интервью агентству «Экономика сегодня».

В середине сентября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ по покупке С-400. По словам турецкого лидера, Анкара внесла задаток за системы, российская сторона подтвердила платеж.