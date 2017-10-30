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Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией
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    Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией

    16:26  30 Октября 2017
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    Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией

    Москва, 30 октября. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав национальной команды на товарищеские игры с Аргентиной и Испанией. 

    Так, в составе сборной есть некоторые изменения. Полузащитник «Ахмата» Антон Швец и хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев вызваны в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.

    Напомним, товарищескую встречу с аргентинцами российская команда проведет 11 ноября в Москве, с испанцами — через три дня в Северной столице.

    Тренировочный сбор российские футболисты начнут 6 ноября в Новогорске. 

    «Из-за травмы в сборной не будет Самедова.  Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах», — заявил Черчесов.

    С полным списком игроков можно ознакомиться на сайте Российского футбольного союза (РФС). 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #аргентина #испания #сборная россии #товарищеский матч
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