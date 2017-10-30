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Сирии передадут трехмерную модель города Пальмира на Культурном форуме в Петербурге
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    Сирии передадут трехмерную модель города Пальмира на Культурном форуме в Петербурге

    16:19  30 Октября 2017
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    Сирии передадут трехмерную модель города Пальмира на Культурном форуме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 октября. Российские ученые передадут Сирии 3D-модель древней Пальмиры на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

    Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что трехмерная модель древнего города уже готова, над ее созданием работали специалисты Института истории материальной культуры РАН, которые ранее трудились в Пальмире и проводили аэрофотосъемку.

    На основе этих данных была создана трехмерная модель, которая послужит для восстановления исторических памятников Пальмиры. Ранее сообщалось, что Пальмира является одним из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирийской арабской республике.

    Шестой Международный культурный форум откроется в Санкт-Петербурге 16 ноября и продлится три дня.

    Сирии передадут трехмерную модель города Пальмира на Культурном форуме в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #пальмира #санкт-петербург #модель
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