Путину предложили возродить Совет по помилованию при президенте РФ

В Избранное

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что подумает о возрождении совета по помилованию при президенте РФ.

Ранее правозащитница Алексеева предложила главе государства воссоздать Совет по помилованию при президенте. Она также заявила, что готова в него войти.

Алексеева предложила Путину отбирать людей, которые будут решать вопросы о помиловании. По ее словам, это должны быть люди с хорошей репутацией, чтобы «сограждане не сомневались в их бескорыстии».

Она добавила, что благодарность за помилование должна идти только в адрес президента РФ.

«Можно подумать и о возрождении Совета», — заявил Путин, выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

По словам президента, в данном случае необходимо проанализировать практику последних лет, после чего без спешки принять решение по данному вопросу.