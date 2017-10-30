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Путину предложили возродить Совет по помилованию при президенте РФ
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    Путину предложили возродить Совет по помилованию при президенте РФ

    16:35  30 Октября 2017
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    Путину предложили возродить Совет по помилованию при президенте РФ

    Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что подумает о возрождении совета по помилованию при президенте РФ.

    Ранее правозащитница Алексеева предложила главе государства воссоздать Совет по помилованию при президенте. Она также заявила, что готова в него войти. 

    Алексеева предложила Путину отбирать людей, которые будут решать вопросы о помиловании. По ее словам, это должны быть люди с хорошей репутацией, чтобы «сограждане не сомневались в их бескорыстии».

    Она добавила, что благодарность за помилование должна идти только в адрес президента РФ.

    «Можно подумать и о возрождении Совета», — заявил Путин, выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

    По словам президента, в данном случае необходимо проанализировать практику последних лет, после чего без спешки принять решение по данному вопросу.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #помилование
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