Ирак: курдский журналист погиб в провинции Киркук

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Дохук, 30 октября. Журналист Аркан Шариф убит шиитскими ополченцами «Хашд аш-Шааби».

Местные источники сообщили, что бойцы ирано-иракского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») напали на дом журналиста в населенном пункте Дохук провинции Киркук около трех часов ночи. Мужчина был убит на глазах своей семьи.

Информацию о гибели журналиста-оператора, работавшего на курдском телеканале Kurdistan TV, озвучил генеральный директор телевещательной компании Карван Акрайи. Отмечается, что провинция Киркук была захвачена бойцами иракской шиитской милиции «Хашд аш-Шааби» 16 октября текущего года. С момента начала столкновений из региона бежали свыше 160 тысяч курдов.