Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

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Журналистка, автор и исполнитель песен, общественный деятель Екатерина Гордон планирует баллотироваться в президенты России. По словам Гордон, в основу ее президентской программы ляжет защита законных прав и интересов женщин и детей. Известный телеведущий Владимир Соловьев в комментарии ФАН выразил недоумение по поводу инициативы Гордон.

«Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет. И я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», — говорит Гордон в своем видеообращении.

«Газета.ru» сообщает, что к настоящему моменту уже запущен интернет-сайт потенциального кандидата.

Бывший муж журналистки Сергей Жорин заявил, что считает самопиаром желание экс-супруги участвовать в президентской гонке в 2018 году. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможное самовыдвижение Гордон, ограничившись напоминанием о том, что согласно Конституции, Гордон имеет право баллотироваться.

«Несколько миллионов российских граждан могут заявить, что собираются стать кандидатом в президенты. Для этого не нужно ничего, кроме телефона, чтобы записать обращение. И мир на полном серьезе это обсуждает. Это абсолютно смехотворно. Кате Гордон, если она пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, необходимо будет собрать 300 тысяч подписей, найти деньги на избирательную кампанию, сформировать штаб. Единственное, что пока сделала Катя Гордон своим заявлением о желании баллотироваться — она уничтожила самовыдвижение Ксении Собчак, превратив его в абсолютный фарс. Не хватает разбавить эту компанию блондинок еще кем-то. Будем ждать дополнительного выдвижения представителей шоу- и околошоу-бизнеса. Пока это все — дурной анекдот», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее о желании участвовать в выборах президента заявила светская лвица Ксения Собчак. Сразу после объявления о своих намерениях Собчак сообщила, что у существует некая система, которая позволит ей собрать 300 тысяч подписей.

Кроме того, Собчак сделала громкое заявление о том, что считает Крым украинским. Это высказывание уже осудили многие государственные деятели, включая депутата Госдумы Наталью Поклонскую, сенатора Алексея Пушкова и сенатора от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольгу Ковитиди. А Владимир Соловьев напомнил Собчак, что ее отец считал Крым территорией России.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, подавляющее большинство жителей республики проголосовали за воссоединение с РФ.

Напомним, между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон в 2008 году произошел конфликт. После словесной перепалки с Собчак в прямом эфире Гордон уволили с радио «Маяк».