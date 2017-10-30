Матвиенко призвала желающих стать президентом потерпеть до старта кампании

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Москва, 30 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила всем, кто желает баллотироваться на пост президента России, дождаться момента официального начала избирательной кампании. Она напомнила, что предполагаемые участники президентской гонки должны, для начала, собрать необходимое количество подписей.

«Немножко фальстарт у тех, кто уже заявил о желании участвовать в выборах. Нужно дождаться объявления даты выборов», — отметила Матвиенко.

Опытный политик напомнила, что выборы в России происходят в соответствии с установленным порядком — нужно дождаться момента, когда будет объявлена дата выборов (предположительно, президентские выборы 2018 года пройдут в конце марта), будут определены все сроки для участие в кампании, «а дальше — посмотрим», заявила спикер Совфеда.

Ранее стало известно, что желание зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты выразили телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитник Екатерина Гордон.