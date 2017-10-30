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Общество
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Украина
Украинцы с иронией отреагировали на новость о 700 днях без российского газа
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    Украинцы с иронией отреагировали на новость о 700 днях без российского газа

    15:56  30 Октября 2017
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    Украинцы с иронией отреагировали на новость о 700 днях без российского газа

    Киев, 30 октября. Украина не закупает газ у России уже на протяжении 703 дней, сообщает «Укртрансгаз». Представители украинской компании пояснили, что на протяжении почти двух лет Киев покупал газ исключительно на западной границе — у Словакии, Венгрии и Польши.

    Так, по состоянию на 28 октября, Братислава поставила на Украину 19,647 млн кубометров, Будапешт — 12,822 млн кубометров, а Варшава — 4,625 млн кубометров газа. Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на 58,91 млн кубометров за последние пять суток — до 16 млрд 914 млн кубометров, передают украинские СМИ.

    Украинцы с иронией отреагировали на новость о 700 днях без российского газа

    Отметим, что жители Украины с иронией отреагировали на известие об отказе от закупки газа у России. Интернет-пользователи отмечают, что уже догадались о переходе Украины на реэкспорт российского газа из Европы, ориентируясь по температуре батарей в квартирах.

    «Да, мы все это прочувствовали. По температуре батарей зимой.  И сейчас тоже чувствуем, кстати», — пишет один из пользователей.

    «А я не покупаю новое пальто уже 1300 дней. Догадайтесь, почему», — шутит другой.

    Некоторые пользователи соцсетей также с иронией отмечают, что переход на европейский реэкспорт российского газа является одним из достижений Евромайдана.

    «Это невероятное достижение! За это стоял «Майдан», — пишут они.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #газ #европа #соцсети #покупка
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