Украинцы с иронией отреагировали на новость о 700 днях без российского газа

В Избранное

Киев, 30 октября. Украина не закупает газ у России уже на протяжении 703 дней, сообщает «Укртрансгаз». Представители украинской компании пояснили, что на протяжении почти двух лет Киев покупал газ исключительно на западной границе — у Словакии, Венгрии и Польши.

Так, по состоянию на 28 октября, Братислава поставила на Украину 19,647 млн кубометров, Будапешт — 12,822 млн кубометров, а Варшава — 4,625 млн кубометров газа. Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на 58,91 млн кубометров за последние пять суток — до 16 млрд 914 млн кубометров, передают украинские СМИ.

Отметим, что жители Украины с иронией отреагировали на известие об отказе от закупки газа у России. Интернет-пользователи отмечают, что уже догадались о переходе Украины на реэкспорт российского газа из Европы, ориентируясь по температуре батарей в квартирах.

«Да, мы все это прочувствовали. По температуре батарей зимой. И сейчас тоже чувствуем, кстати», — пишет один из пользователей. «А я не покупаю новое пальто уже 1300 дней. Догадайтесь, почему», — шутит другой.

Некоторые пользователи соцсетей также с иронией отмечают, что переход на европейский реэкспорт российского газа является одним из достижений Евромайдана.