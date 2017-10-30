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Общество
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Россия
Путин считает 100-летие революции символом преодоления раскола в обществе
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    Путин считает 100-летие революции символом преодоления раскола в обществе

    16:09  30 Октября 2017
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    Путин считает 100-летие революции символом преодоления раскола в обществе

    Москва 30 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что отмечаемое в этом году 100-летие революции станет символом преодоления раскола в обществе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    По его словам, драматические события 1917 года разделили страну и народ.  Президент подчеркнул, что рассчитывает, что эта дата станет «символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения».

    Путин также отдельно указал на то, что празднуемое 100-летие революции поможет обществу принять отечественную историю «такой, какая она есть  — с ее великими победами и трагическими страницами».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #спч #общество #раскол #революция #100-летие
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