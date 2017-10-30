Путин отметил значительное сокращение иноагентов среди НКО

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Москва, 30 октября. Количество некоммерческих организаций в России, которые признаны иностранными агентами, сократилось вдвое — со 165 до 89, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций, — констатировал российский лидер. — Их количество сократилось со 165 до 89».

Путин обратил внимание, что этот показатель составляет 0,39% от общего числа НКО, которые зарегистрированы на территории России.

«При этом в 2017 году в реестр внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году», — добавил президент России.

Ранее Путин заявил, что государство и правозащитные институты должны совместно работать для неукоснительного соблюдения прав российских граждан.