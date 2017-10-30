США тратят огромные деньги на создание скрытых подразделений ВСУ — эксперт

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Тысячи небоевых потерь ВС Украины в Донбассе «создают четкий образ украинской армии», уверен руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, озвучившего данные по небоевым потерям украинской армии за три года войны.

«По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10710 военнослужащих вооруженных сил Украины, из них безвозвратные — 2333, санитарные — 8377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)», — цитирует «Газета.ру» сообщение Генштаба ВС Украины.

Под небоевыми потерями, как пишут многочисленные СМИ, подразумевают гибель военных в результате несоблюдения уставов и преступлений друг против друга, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Матиос добавил, что эти цифры «страшные», и их предпочитают замалчивать.

«Создается четкий образ украинской армии. При этом он полностью устраивает заказчика. Поэтому в ВСУ должны входить психически больные люди, наркоманы, и те, кто в алкогольном угаре будут обстреливать друг друга, но при этом, будут выполнять главную функцию — спокойно стрелять по мирному населению Донбасса. Вот ключевая роль этой армии», — заявил Кнырик.

По его мнению, главный военный прокурор до сих пор остается на своем посту, поскольку он является «говорящей головой», способной «замылить общественности глаза». При этом США спонсируют создание в ВСУ скрытых и по-настоящему боеспособных подразделений.