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Общество
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Политика
Бывший руководитель штаба Трампа обвинен по делу о «вмешательстве» России в выборы США
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    Бывший руководитель штаба Трампа обвинен по делу о «вмешательстве» России в выборы США

    15:54  30 Октября 2017  /обновлено: 16:06  30 Октября 2017
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    Бывший руководитель штаба Трампа обвинен по делу о «вмешательстве» России в выборы США

    Москва, 30 октября. Бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в США. 

    Отмечается, что спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул соответствующие обвинения еще в пятницу, однако не назвал имени обвиняемого.

    Сообщается, что кроме Манафорта обвинения предъявлены его деловому партнеру Рику Гейтсу, который также планирует сдаться правосудию, пишут американские СМИ. 

    Напомним, расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

     

    Автор: Федор Веснин
    #москва #вашингтон #обвинения
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