Бывший руководитель штаба Трампа обвинен по делу о «вмешательстве» России в выборы США

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Москва, 30 октября. Бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Отмечается, что спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул соответствующие обвинения еще в пятницу, однако не назвал имени обвиняемого.

Сообщается, что кроме Манафорта обвинения предъявлены его деловому партнеру Рику Гейтсу, который также планирует сдаться правосудию, пишут американские СМИ.

Напомним, расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».