Генпрокурор Испании подал иск против лидеров Каталонии

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Мадрид, 30 октября. Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в ходе пресс-конференции в понедельник объявил о регистрации генеральной прокуратурой двух исков против политиков, которые подготовили референдум и провозгласили независимость Каталонии.

Как сообщил Маса, поданы два иска, которые будет рассматривать Верховный суд и Национальная судебная коллегия Испании. Иски поданы против членов уволенного по решению Мадрида правительства региона, а также ряда парламентариев — их обвиняют в «бунте, мятеже и растрате».

В рамках обвинений по таким статьям политикам может грозить до 30 лет тюремного заключения за бунт против центральных властей Испании.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Каталонии принял решение Мадрида о своем роспуске и прекратил работу. В настоящее время руководство регионом вместо отправленного в отставку Карлеса Пучдемона осуществляет Сорайе Саенс де Сантамария.