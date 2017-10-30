Пришло время дать Украине пряник: почему Москве выгодно взыскать с Киева долг в $3 млрд вне суда

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Минфин РФ обсуждает через посредников внесудебные варианты решения вопроса с суверенным долгом Украины перед Россией. Об этом сообщил сегодня заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

«С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», — приводит слова Сторчака «Газета.ru»​.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва открыта для диалога по суверенному долгу Украины. «Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это 3 миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов. Такие переговоры мы ведем», — отметил глава Минфина.

Предыстория вопроса

Напомним, что Россия предоставила Украине кредит в $3 млрд в декабре 2013 года. Поскольку президентом Украины тогда был Виктор Янукович, эта задолженность в итоге приобрела неформальное название «долг Януковича». Предполагалось, что Киев выплатит долг в конце 2015 года. Тем не менее, когда срок выплаты подошел, новые украинские власти отказались погасить задолженность. На предложения России о реструктуризации суверенного долга они также ответили отказом.

Позже дело о трехмиллиардной задолженности Украины перед Россией принял на рассмотрение Высокий суд Лондона. Суд обязал Киев погасить долг, но власти Украины обжаловали данное решение и подали апелляцию. Финальное заседание Высокого суда по вопросу «долга Януковича» назначено на январь 2018 года. В сентябре Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона и возместила России часть судебных издержек по данному спору.

Внесудебное урегулирование

На данном этапе внесудебное урегулирование вопроса — скорейший способ для России получить свои деньги назад, считает глава Центра политической информации Алексей Мухин. В свою очередь, для Украины это наиболее безболезненный способ вернуть долг.

«В любом случае, Россия получит эти деньги назад. Речь теперь идет только о способе урегулирования проблемы: придется ли Украине заплатить эти $3 млрд по судебному решению или в рамках внесудебного урегулирования. В случае, если мы получим эти деньги назад через суд, то Украине также грозят очень серьезные пени и штрафы. России, в свою очередь, не выгодно выглядеть в глазах мирового сообщества государством, не желающим войти в положение соседней страны, испытывающей экономические трудности. Потому Москва решила не выступать за жесткие судебные санкции в отношении Украины, несмотря на всю враждебность Киева. Россия — в отличие от Украины — пытается вести себя в этом споре цивилизованно. Потому, я думаю, мы и дали украинской стороне возможность урегулировать вопрос о трехмиллиардном долге вне суда», — заявил Алексей Мухин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Требование МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) и США сейчас все более настоятельно требуют от Киева, чтобы тот заплатил свой долг перед Россией.

«Выплата долга — это одно из условий МВФ. Фонд морозит очередные транши для Украины и тем подталкивает ее к решению этого, все еще не урегулированного спора. Я напомню, что Россия является акционером МВФ, а действия Украины идут вразрез с протоколом, которому фонд обычно следует при выдаче кредитов. Украина нарушила уже фактически все пункты этого протокола, и лично меня очень удивляет, что МВФ до сих пор так терпеливо относится к этой удивительной стране. Специальные условия, на которых Украина получала кредиты МВФ, несомненно, были обеспечены лоббизмом со стороны США. Но сейчас дальнейшее давление на руководство МВФ чревато развалом организации. Потому даже Вашингтон сейчас требует от Украины, чтобы она следовала правилам приличия», — поясняет Мухин.

«И кнут, и пряник»

Даже если Киев не станет прислушиваться к требованиям своих зарубежным кредиторов, то Высокий суд Лондона все равно рано или поздно обяжет Украину погасить трехмиллиардную задолженность перед Россией.