Боевики ИГ атаковали курдов в районе месторождения Аль-Умар

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Дейр эз-Зор, 30 октября. Продолжаются столкновения между боевиками «Исламского государства»1 и проамериканскими отрядами курдов в провинции Дейр эз-Зор.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) приступили к масштабной операции по восстановлению контроля над нефтяным месторождением Аль-Умар в провинции Дейр эз-Зор. Месторождение расположено в 60 километрах к юго-востоку от административного центра провинции и в данный момент контролируется проамериканскими «Сирийскими демократическими силами».

Отмечается, что в результате столкновений исламистам удалось захватить часть территорий месторождения, в перестрелках погибло не менее шести курдских бойцов. Потери «Халифата» в настоящий момент уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.