Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане
Общество
Почти половина россиян считает, что отставки губернаторов не связаны с выборами-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Почти половина россиян считает, что отставки губернаторов не связаны с выборами-2018

    16:04  30 Октября 2017
    31

    Почти половина россиян считает, что отставки губернаторов не связаны с выборами-2018

    Москва, 30 октября. Более 40% россиян считают, что кадровая перестановка в губернаторском корпусе не связана с выборами президента в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

    Согласно мнению 34% опрошенных, связь между увольнением глав регионов и выборами президента все-таки есть. Еще 22% затруднились с ответом. Знали о региональных подвижках только 34% жителей нашей страны, еще 33% участников опроса узнали об этом только во время интервью. И только 32% россиян были знакомы с ситуацией до этого.

    Среди качеств, которые помогают главам регионов, респонденты назвали умение договариваться, дипломатичность, решительность и силу воли. Кроме того, 29% россиян отметили самостоятельность и готовность брать на себя ответственность.

    Еще 72% человек уверены, что если президент считает необходимым заменить губернатора, то лучше это сделать сразу, не дожидаясь проведения очередных выборов.

    Автор: Дима Оленин
    #выборы-2018 #губернаторы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        38
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        288
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        991
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        339