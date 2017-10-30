Почти половина россиян считает, что отставки губернаторов не связаны с выборами-2018

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Москва, 30 октября. Более 40% россиян считают, что кадровая перестановка в губернаторском корпусе не связана с выборами президента в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно мнению 34% опрошенных, связь между увольнением глав регионов и выборами президента все-таки есть. Еще 22% затруднились с ответом. Знали о региональных подвижках только 34% жителей нашей страны, еще 33% участников опроса узнали об этом только во время интервью. И только 32% россиян были знакомы с ситуацией до этого.

Среди качеств, которые помогают главам регионов, респонденты назвали умение договариваться, дипломатичность, решительность и силу воли. Кроме того, 29% россиян отметили самостоятельность и готовность брать на себя ответственность.

Еще 72% человек уверены, что если президент считает необходимым заменить губернатора, то лучше это сделать сразу, не дожидаясь проведения очередных выборов.