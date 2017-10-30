«Хезболла» считает, что Сирия близка к окончательной победе над терроризмом

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Бейрут, 30 октября. Представитель ливанского движения «Хезболла» шейх Набиль Каук заявил, что сирийская армия близка к победе над исламистами.

Член центрального совета ливанской партии «Хезболла» подчеркнул, что Сирийская арабская армия и подразделения сопротивления добились значительных успехов и преследуют оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Каук подчеркнул, что главарями «Халифата» руководят их хозяева в Вашингтоне, Эр-Рияде и Тель-Авиве, поэтому окончательная победа над группировкой станет стратегически важным шагом, который изменит геополитическую карту ближневосточного региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.