«Хезболла» считает, что Сирия близка к окончательной победе над терроризмом
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Бейрут, 30 октября. Представитель ливанского движения «Хезболла» шейх Набиль Каук заявил, что сирийская армия близка к победе над исламистами.
Член центрального совета ливанской партии «Хезболла» подчеркнул, что Сирийская арабская армия и подразделения сопротивления добились значительных успехов и преследуют оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).
Каук подчеркнул, что главарями «Халифата» руководят их хозяева в Вашингтоне, Эр-Рияде и Тель-Авиве, поэтому окончательная победа над группировкой станет стратегически важным шагом, который изменит геополитическую карту ближневосточного региона.
1 Организация запрещена на территории РФ.