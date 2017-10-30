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Общество
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Пользователи обрушились с критикой на Google за эмодзи чизбургера
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    Пользователи обрушились с критикой на Google за эмодзи чизбургера

    15:51  30 Октября 2017
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    Пользователи обрушились с критикой на Google за эмодзи чизбургера

    Берлин, 30 октября. Пользователь социальной сети Twitter Томас Бэкдаль в своем микроблоге обратил внимание на то, что в эмодзи с изображением чизбургера от компании Google сыр расположен под котлетой, а не над ней.

    В своем микроблоге Бэкдаль предложил обсудить данный вопрос. Он сравнил эмодзи от компаний Google и Apple и выяснил, что чизбургер от Google выглядит неверно, поскольку традиционно сыр должен располагаться над котлетой.

    Пользователи Сети моментально приступили к обсуждению вопроса, после чего пост Бэкдаля заметил генеральный директор Google Сундар Пичаи. 

    Он дал обещание, что «перенесет все свои дела в понедельник» и приступит к исправлению ситуации, если пользователи все же смогут договориться, как в действительности должен выглядеть классический чизбургер.

    Автор: Дана Балан
    #apple #google #эмодзи #чизбургер
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