Пользователи обрушились с критикой на Google за эмодзи чизбургера

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Берлин, 30 октября. Пользователь социальной сети Twitter Томас Бэкдаль в своем микроблоге обратил внимание на то, что в эмодзи с изображением чизбургера от компании Google сыр расположен под котлетой, а не над ней.

В своем микроблоге Бэкдаль предложил обсудить данный вопрос. Он сравнил эмодзи от компаний Google и Apple и выяснил, что чизбургер от Google выглядит неверно, поскольку традиционно сыр должен располагаться над котлетой.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

Пользователи Сети моментально приступили к обсуждению вопроса, после чего пост Бэкдаля заметил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Он дал обещание, что «перенесет все свои дела в понедельник» и приступит к исправлению ситуации, если пользователи все же смогут договориться, как в действительности должен выглядеть классический чизбургер.