Учитель верен своему принципу: Милонов объяснил неудачу «Матильды» в прокате

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Несмотря на скандальные обстоятельства выхода на экран фильма Алексея Учителя «Матильда», картине не удалось стать лидером проката по итогам первого уикенда. За первые выходные «Матильда» собрала всего около 210 миллионов рублей. Это почти вдвое меньше, чем у опередившей ее российской комедийной киносказки «Последний богатырь», которая заработала более 447 миллионов рублей. Министр культуры Владимир Мединский уже выразил разочарование по поводу плохих сборов «Матильды». По словам министра, он думал, что при такой «рекламе» финансовый успех картины будет больше. Депутат Госдумы Виталий Милонов не удивлен, что зрители в основной массе проигнорировали скандальный фильм.

«Я считаю, что в фильме «Матильда» есть историческая неправда, ну, она и осталась исторической неправдой, — отметил Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Просто люди беспокоились, что это вранье будет облечено в какую-то яркую форму, которая заинтересует большинство людей, и таким образом это вранье будет морально узаконено. Но фильм, как и ожидалось, оказался, честно говоря, провальным. И если бы не пиар, то он провалился бы вообще. [Режиссер Алексей] Учитель остался верен своему принципу — не делать интересных фильмов. Этот фильм мне неинтересен, хотя посмотреть его у меня была масса возможностей».

Депутат рассказал, что копия «Матильды» уже выложена на одном популярном ресурсе, так что никаких затруднений у желающих посмотреть картину нет.

«На знаю, кто разместил этот фильм в Интернете, видимо, он уже никому не нужен, поэтому его спокойно показывают, — отметил собеседник ФАН. — Ни для кого это не оказалось каким-то великим событием — ни для сторонников, потому что защищать нечего, ни для противников — потому что не от чего защищать. Для кого-то гадость, для кого-то не гадость, но интереса ни у кого фильм не вызвал».

При этом Виталий Милонов считает, что к скандальной раскрутке «Матильды» причастны, в первую очередь, его создатели и группа их поддержки, а не те, кто фильм критиковал.

«Это мое личное мнение, но я уверен, что все общественные организации, вроде «Христианского государства», были созданы группой поддержки господина Учителя. И весь этот скандал был в большей степени развязан господином Учителем. [Депутат Госдумы Наталья] Поклонская ни к каким погромам не призывала, она ничего такого не говорила. Она высказывала свою точку зрения, негативную. Я тоже считаю, что Учитель — так себе режиссер, ну так что же — я из-за этого экстремистом стал? Нет, это мое личное мнение», — отметил Виталий Милонов.

В результате скандал вокруг «Матильды» оказался весьма выгоден его создателям и их сторонникам, подчеркнул Милонов.

«Для одних участников этой концессии [группы сторонников фильма «Матильда» — прим.] — это попытка навредить православной церкви, поскольку они являются русофобами и христианофобами, которые приклеились к Учителю. А для Учителя это была возможность сорвать дополнительный пиар. Я надеюсь, что когда-нибудь, когда этим займутся, мы увидим правду, что большинство активистов так называемого «Христианского государства» — это были люди, нанятые командой Учителя или командой поддержки Учителя для раскрутки этой истории. Я лично в этом не сомневаюсь ни на секунду. Какая там официальная точка зрения будет — неважно, но правда все равно восторжествует», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, некая незарегистрированная общественная организация «Христианское государство — Святая Русь» в течение некоторого времени рассылала письма с угрозами поджигать кинотеатры, если в них будут демонстрировать фильм Алексея Учителя «Матильда».