Выросло число украинцев, поддерживающих введение визового режима с Россией

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Киев, 30 октября. Около половины жителей Украины поддержали введение визового режима с Россией, показали результаты опроса специалистов Киевского международного института социологии и российской исследовательской организации «Левада-Центр».

Введение визового режима с Россией поддержали чуть меньше половины жителей Украины. 49% респондентов одобрили эту идею.

Стоит отметить, что число украинцев, желающих закрытых границ, визового режима и таможен с Россией, возросло: ранее, в мае, этот показатель составлял 43%.

«Количество положительно настроенных к России украинцев с мая 2017 несколько уменьшилось и в сентябре 2017 составляет 37% (в мае было 44%)», — отмечают социологи.

В социальных сетях украинцы прокомментировали эту новость, отметив, что власти страны делают все возможное, чтобы испортить отношения между жителями соседних стран.

«Вполне объяснимо, — пишут они. — Градус антироссийской агитации и пропаганды не снижается ведь. Плюс разрыв экономических связей, усложнение коммуникаций на уровне простых людей и практически полное вытеснение российских СМИ из информационного поля Украины».

В России же, наоборот, количество желающих усилить контроль на российско-украинской границе снизилось — с 26% до 32%, отметили в «Левада-центре».

Исследование проводилось с 16 сентября по 1 октября. В опросе участвовали 2040 человек в возрасте от 18 лет. В ДНР и ЛНР опрос не производился.