Мединский о сборах «Матильды» в прокате: Думал, будет больше

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Москва, 30 октября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский прокомментировал низкие сборы фильма «Матильда» в первые выходные проката.

«Первый уикэнд — по-моему 210 миллионов, я думал, будет больше, после такой рекламной кампании», — заявил министр журналистам в понедельник, 30 октября.

Мединский отметил, что лучшим показателями сборов на этой неделе может похвастаться российское фэнтези «Последний богатырь». По его словам, картина уже побила сборы «Притяжения» Федора Бондарчука.

На последней неделе проката российское кино получило долю в 70%, подчеркнул глава Минкультуры.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала низкие сборы нового фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам бывшего прокурора Крыма, скандальная картина снималась не ради сборов, а для того, чтобы осквернить историю и веру народа».

Отметим, что в центре сюжета «Матильды» история взаимоотношений императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.