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Мединский о сборах «Матильды» в прокате: Думал, будет больше
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    Мединский о сборах «Матильды» в прокате: Думал, будет больше

    15:36  30 Октября 2017
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    Мединский о сборах «Матильды» в прокате: Думал, будет больше

    Москва, 30 октября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский прокомментировал низкие сборы фильма «Матильда» в первые выходные проката.

    «Первый уикэнд — по-моему 210 миллионов, я думал, будет больше, после такой рекламной кампании», — заявил министр журналистам в понедельник, 30 октября.

    Мединский отметил, что лучшим показателями сборов на этой неделе может похвастаться российское фэнтези «Последний богатырь». По его словам, картина уже побила сборы «Притяжения» Федора Бондарчука.

    Мединский о сборах «Матильды» в прокате: Думал, будет больше

    На последней неделе проката российское кино получило долю в 70%, подчеркнул глава Минкультуры.

    Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала низкие сборы нового фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам бывшего прокурора Крыма,  скандальная картина снималась не ради сборов, а для того, чтобы осквернить историю и веру народа».

    Отметим, что в центре сюжета «Матильды» история взаимоотношений императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

    Автор: Дима Оленин
    #поклонская #мединский #матильда
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