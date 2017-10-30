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Общество
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Политика
Парламент Каталонии подчинился требованию Мадрида о роспуске
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    Парламент Каталонии подчинился требованию Мадрида о роспуске

    15:30  30 Октября 2017  /обновлено: 15:36  30 Октября 2017
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    Парламент Каталонии подчинился требованию Мадрида о роспуске

    Барселона, 30 октября. Решение Мадрида в соответствии со 155-й статьей испанской конституции распустить парламент Каталонии и перевести регион под внешнее управление было признано в Барселоне. Каталонский парламент прекратил свою работу.

    В настоящее время парламент Каталонии не работает. Члены парламента приняли решение отменить заседание во вторник, сообщают источники Reuters. В настоящее время свою должность сохраняет спикер парламента Карме Форкадель, которая была активной сторонницей провозглашения независимости. Она будет продолжать работу до 21 декабря, когда пройдут досрочные выборы нового парламента. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отстранен от должности, его полномочия переданы вице-премьеру Испании.

    Парламент Каталонии подчинился требованию Мадрида о роспуске

    Ранее несколько ключевых членов администрации Каталонии объявили, что не намерены подчиняться решению центрального правительства и не оставят свои посты. Группа сторонников независимости региона призвала к акциям гражданского неповиновения.

    Напомним, резолюция о провозглашении независимости, после нескольких дней промедления, была принята парламентом Каталонии 27 октября. Спустя всего час после этого сенат Испании привел в действие 155-ю статью и уволил правительство Каталонии.

    Парламент Каталонии подчинился требованию Мадрида о роспуске

    Автор: Валентин Меликов
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