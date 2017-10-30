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А-220 — универсальная артиллерийская установка калибра 57 мм. Работы по созданию новой корабельной артиллерийской установки были начаты еще в 1967 году. Разработкой занималось конструкторское бюро Горьковского машиностроительного завода (ЦНИИ «Буревестник»). Полигонные испытания артиллерийская установка проходила с 26 августа 1975 года по 28 апреля 1977 года.

Для того, чтобы обеспечить живучесть ствола, была уменьшена величина непрерывной очереди со 100 до 50 выстрелов. Но тем не менее артиллерийская установка А-220 была рекомендована для поставки на вооружение. Несмотря на это, серийного производства установки А-220 так и не случилось. Единственной причиной такого решения стал малоэффективный боеприпас калибра 57 мм.

Артустановка А-220 предназначалась для вооружения кораблей водоизмещением свыше 250 тонн. Заметим, что данная артиллерийская установка использовалась вместе с системой «Вымпел-220» и РЛС МР-123. Они обеспечивали А-220 наведение установки и сопровождение на надводные цели на дальности до пяти километров.

Система имеет визирную колонку с прицелом коллиматорного исполнения. Для уменьшения веса А-220 использовались сплавы алюминия. У канала ствола была комбинированная нарезка. Кроме того, установка обеспечивалась непрерывным водяным охлаждением, а для подачи боеприпасов использовалась беззвеньевая шнековая подача.

Основные характеристики А-220: боезапас составляет 400 выстрелов; масса — шесть тонн, высота — три метра; вес снаряда — 6,5 килограмма; начальная скорость снаряда — 1 километр в секунду; баллистическая дальность — до 9 километров; средняя скорострельность — 300 выстрелов в минуту; одна очередь — 50 выстрелов; перерыв между выстрелами — 20-30 секунд; время реакции — 10-12 секунд. Отметим, что артиллерийская установка А-220 была установлена на надводном корабле №110 проекта 206ПЭ, который до сих пор находится в составе Военно-Морского флота.

В 2000-01 годах ЦНИИ «Буревестник» начал разрабатывать модернизацию артиллерийской установки А-220. Модернизированная версия получила название А-220М. Основное ее предназначение заключается в установке на корабли, которые имеют водоизмещение более 250 тонн.