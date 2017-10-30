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Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО в Екатеринбурге
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    Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО в Екатеринбурге

    15:18  30 Октября 2017
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    Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 30 октября. Капитан команды КВН и творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков отправится в следственный изолятор № 5, где поздравит его сотрудников с профессиональным праздником — днем СИЗО и тюрем. Праздник пройдет 31 октября.

    Как уточняет «Ура.ру», компанию шоумену составит президент благотворительнного фонда «Верба» Анастасия Овчинникова. Организация была создана самим Рожковым.

    Глава пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко в комментарии порталу рассказал, что юморист примет в дар игрушки, созданные осужденными женщина, а после передаст этих кукол детям, опекаемым его фондом. 

    Кроме того, Левченко отметил, что сейчас в отделе кадров ведомства работает экс-участница «Уральских пельменей» Екатерина Олинчук. Она продолжает играть в КВН, но уже в составе В федеральной команды ФСИН России «Приказ 390».

     

    Автор: Алексей Громов
    #сизо #уральские пельмени #рожков
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