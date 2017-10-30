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Кто расставил эти сети: Куценко обрушился на совершившего каминг-аут Спейси
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    Кто расставил эти сети: Куценко обрушился на совершившего каминг-аут Спейси

    15:21  30 Октября 2017
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    Кто расставил эти сети: Куценко обрушился на совершившего каминг-аут Спейси

    Москва, 30 октября. Известный российский актер Гоша Куценко в весьма необычной форме прокомментировал новость о каминг-ауте звезды «Карточного домика» Кевина Спейси, написав по этому случаю стихотворение.

    В нем Куценко выражает досаду в связи с неожиданным признанием Спейси, противопоставив американского актера голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, который оказался в центре громкого скандала из-за обвинений ряда актрис в сексуальных домогательствах, передает издание Дни.ру.

    Кто расставил эти сети: Куценко обрушился на совершившего каминг-аут Спейси

    «Что же это происходит? Если женщин всех Вайнштейн,
    То мальчишек юных портит Кевин!
    Просто апогей!
    На тебе росли же дети.
    Ты же их добру учил.
    Кто расставил эти сети?
    Кто тебя в них заманил?» – написал Куценко в Instagram.

    Напомним, что в понедельник Кевин Спейси, известный по ролям в фильмах «Семь», «Планета Ка-Пэкс», «Красота по-американски» и сериале «Карточный домик», заявил, что является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Автор: Геннадий Плющев
    #куценко #каминг-аут #сексуальная ориентация #спейси
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