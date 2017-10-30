Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Как-то очень странно: Путин прокомментировал версию защиты Белых о получении денег в ресторане
Россия
Путин призвал власти работать вместе с правозащитными институтами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал власти работать вместе с правозащитными институтами

    16:01  30 Октября 2017
    48

    Путин призвал власти работать вместе с правозащитными институтами

    Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство и правозащитные институты должны совместно работать для неукоснительного соблюдения прав российских граждан.

    «Правозащитным институтам и государству необходимо совместно работать над тем, чтобы эти базовые права неукоснительно соблюдались, чтобы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищенности», — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.

    По его словам, необходимо, что Совет и дальше уделял повышенное внимание тем проблемам, которые волнуют большинство людей, оставшись «чутким барометром общественных настроений».

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин во вторник, 31 октября, проведет совещание с членами правительства России. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        38
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        288
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        991
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        339