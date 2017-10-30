Путин призвал власти работать вместе с правозащитными институтами

В Избранное

Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство и правозащитные институты должны совместно работать для неукоснительного соблюдения прав российских граждан.

«Правозащитным институтам и государству необходимо совместно работать над тем, чтобы эти базовые права неукоснительно соблюдались, чтобы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищенности», — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.

По его словам, необходимо, что Совет и дальше уделял повышенное внимание тем проблемам, которые волнуют большинство людей, оставшись «чутким барометром общественных настроений».

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин во вторник, 31 октября, проведет совещание с членами правительства России.