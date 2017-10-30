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Литовский активист осужден за публичное одобрение СССР
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    Литовский активист осужден за публичное одобрение СССР

    15:21  30 Октября 2017
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    Литовский активист осужден за публичное одобрение СССР

    Вильнюс, 30 октября. Общественный деятель из Литвы Юрий Субботин попал под суд за публичное одобрение политики СССР, проводимой в его родной стране.

    «Подсудимый наказан по статье, предусматривающей ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое преуменьшение международных преступлений, советских или нацистских преступлений против Литовской Республики или ее жителей», — цитирует ТАСС судью Робертаса Райниса.

    Вильнюсский городской суд приговорил Субботина к ограничению свободы сроком на один год и два месяца. В течение этого периода он должен с 22 часов вечера и до 5 часов утра находится по месту жительства.

    Субботин своей вины не признает. Он намеревается подать апелляцию. Приписанный ему комментарий в Сети на самом деле — фейк, заверяет общественник.

    «Спасибо Сталину, Снечкусу и советской власти. Кому не нравится — чемодан, вокзал, Америка», — говорилось в комментарии Субботина. Сам подсудимый утверждает, что это не первый раз, когда ему приписывают «ложные комментарии».

    Автор: Дима Оленин
    #ссср #литва
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