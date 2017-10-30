Литовский активист осужден за публичное одобрение СССР

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Вильнюс, 30 октября. Общественный деятель из Литвы Юрий Субботин попал под суд за публичное одобрение политики СССР, проводимой в его родной стране.

«Подсудимый наказан по статье, предусматривающей ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое преуменьшение международных преступлений, советских или нацистских преступлений против Литовской Республики или ее жителей», — цитирует ТАСС судью Робертаса Райниса.

Вильнюсский городской суд приговорил Субботина к ограничению свободы сроком на один год и два месяца. В течение этого периода он должен с 22 часов вечера и до 5 часов утра находится по месту жительства.

Субботин своей вины не признает. Он намеревается подать апелляцию. Приписанный ему комментарий в Сети на самом деле — фейк, заверяет общественник.