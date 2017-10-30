Госдолг Украины достиг 77 миллиардов долларов

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Киев, 30 октября. По данным украинского министерства финансов, на конец сентября общий государственный долг Украины превысил 2 триллиона гривен, достигнув, в долларовом эквиваленте, невероятной суммы в 77,03 млрд долларов. При этом на 30 сентября гарантированный украинским государством внешний долг составил не более 15% от общей суммы государственного долга.

Ранее правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады бюджетный законопроект, согласно которому был бы определен потолок госдолга страны в размере 1,999 трлн гривен на 2018 год, и предельный объем гарантированного госдолга в размере не более 747 млрд 551 млн гривен.

В 2016 году госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд долларов до 70,97 млрд долларов (на 5,46 миллиардов), а в 2017 продолжил расти еще быстрее, всего за девять месяцев увеличившись на 6,06 млрд долларов.

Отметим, суммарный ВВП Украины с 2013 году упал вдвое, снизившись до 93,27 млрд долларов в 2016 году. Если разделить украинский госдолг на всех украинцев, в среднем каждый из них будет должен по международным обязательствам около 1700 долларов.