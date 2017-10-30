Путин во вторник обсудит с членами кабмина повышение производительности труда в РФ

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Москва, 30 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 31 октября, проведет совещание с членами правительства России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы Кремля, глава российского государства 31 октября проведет очередное совещание с членами российского правительства.

Сообщается, что участники в ходе совещания обсудят ход реализации мер, направленных на увеличение в стране производительности труда.

Кроме того, планируется обсуждение ряда текущих актуальных вопросов.