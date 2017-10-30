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Украинские десантники отказались от голубых беретов из-за России
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    Украинские десантники отказались от голубых беретов из-за России

    15:19  30 Октября 2017
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    Украинские десантники отказались от голубых беретов из-за России

    Киев, 30 октября. Украинские десантники больше не будут использовать береты голубого цвета. Их место заменят головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете. Об этом командование десантных войск Украины сообщило на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что в настоящее время лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. В их числе Россия и другие бывшие страны-члены Советского Союза.

    Кроме того, сообщается, что бордовый цвет символизирует цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины. Также именно головные уборы бордового цвета использовала воздушная пехота Великобритании, первая в мире сформировавшая отдельную десантную дивизию, пишут украинские СМИ.

    В командовании ВДВ Украины также отметили, что изменения коснутся и беретных знаков десантников. Теперь на них будет изображен купол парашюта, символизирующий десантные подразделения во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #вдв #берет
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