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Ирак готовится встретить боевиков ИГИЛ, бегущих из Сирии
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    Ирак готовится встретить боевиков ИГИЛ, бегущих из Сирии

    15:17  30 Октября 2017
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    Ирак готовится встретить боевиков ИГИЛ, бегущих из Сирии

    Багдад, 30 октября. Армия Ирака готовится встретить боевиков «Исламского государства»1 на границе с Сирией.

    Местные источники в Ираке сообщили, что военные инженеры и бойцы народного ополчения возводят укрепления на границе сирийской провинции Хомс и иракского Анбара. Это делается для предотвращения внезапных атак боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) со стороны САР.

    Не исключено, что исламисты будут совершать попытки проникнуть на территорию Ирака со стороны провинции Дейр эз-Зор под давлением Сирийской арабской армии.

    Ранее отмечалось, что Ирак начал полномасштабную операцию по освобождению провинции Анбар от боевиков «Халифата». Основные удары были направлены на населенные пункты Каим и Рава.

    Ирак готовится встретить боевиков ИГИЛ, бегущих из Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #ирак
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