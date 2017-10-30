Ирак готовится встретить боевиков ИГИЛ, бегущих из Сирии

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Багдад, 30 октября. Армия Ирака готовится встретить боевиков «Исламского государства»1 на границе с Сирией.

Местные источники в Ираке сообщили, что военные инженеры и бойцы народного ополчения возводят укрепления на границе сирийской провинции Хомс и иракского Анбара. Это делается для предотвращения внезапных атак боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) со стороны САР.

Не исключено, что исламисты будут совершать попытки проникнуть на территорию Ирака со стороны провинции Дейр эз-Зор под давлением Сирийской арабской армии.

Ранее отмечалось, что Ирак начал полномасштабную операцию по освобождению провинции Анбар от боевиков «Халифата». Основные удары были направлены на населенные пункты Каим и Рава.

1 Организация запрещена на территории РФ.