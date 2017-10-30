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Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
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    Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия

    14:55  30 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия

    Дейр эз-Зор, 30 октября. Правительственные войска Сирии освободили от «Исламского государства»1 квартал у городского стадиона.

    Командование Сирийской арабской армии сообщило, что передовым отрядам удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) окрестности стадиона Дейр эз-Зора. В данный момент столкновения происходят во втором по величине районе населенного пункта Хамидия.

    Подразделения сирийского спецназа приближаются к центральному парку Дейр эз-Зора. Ранее сообщалось, что армейцы полностью зачистили район улицы Порт-Саид и вышли к развязке трасс М-15 и М-20.

    Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #дейр эз-зор
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