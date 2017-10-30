Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия

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Дейр эз-Зор, 30 октября. Правительственные войска Сирии освободили от «Исламского государства»1 квартал у городского стадиона.

Командование Сирийской арабской армии сообщило, что передовым отрядам удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) окрестности стадиона Дейр эз-Зора. В данный момент столкновения происходят во втором по величине районе населенного пункта Хамидия.

Подразделения сирийского спецназа приближаются к центральному парку Дейр эз-Зора. Ранее сообщалось, что армейцы полностью зачистили район улицы Порт-Саид и вышли к развязке трасс М-15 и М-20.

1 Организация запрещена на территории РФ.