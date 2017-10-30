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Общество
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Украина
Киев подготовил для ООН «жесткую» резолюцию по Крыму
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    Киев подготовил для ООН «жесткую» резолюцию по Крыму

    15:24  30 Октября 2017
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    Киев подготовил для ООН «жесткую» резолюцию по Крыму

    Киев, 30 октября. Киев представит в ООН «очень сильную и жесткую» резолюцию, которая связана с правами человека на территории Крыма, заявил министр иностранных дел России Павел Климкин после переговоров с испанским коллегой Альфонсо Дастисом в Киеве.

    «Завтра мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма», — объявил украинский министр.

    По его словам, это предложение Украины направлено на то, чтобы «осудить действия РФ». По мнению украинской стороны, Москва препятствует работе «международных организаций и гуманитарных организаций» на территории Крыма.

    «Она (резолюция. — Прим. ФАН) должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН», — подвел итоги Климкин.

    Ранее Климкин сравнил ситуации в Крыму, Донбассе и Каталонии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #оон #крым #климкин #резолюция
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