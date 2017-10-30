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Фельгенгауэр впервые рассказала о нападении в студии «Эха Москвы»
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    Фельгенгауэр впервые рассказала о нападении в студии «Эха Москвы»

    14:55  30 Октября 2017
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    Фельгенгауэр впервые рассказала о нападении в студии «Эха Москвы»

    Москва, 30 октября. Пострадавшая при нападении ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр опубликовала сообщение с благодарностями всем, кто причастен к ее спасению.

    «Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за своё право жить», — заявила она.

    Фельгенгауэр также заявила, что смогла стать сильной благодаря помощи со стороны спасителей, потому что «история со счастливым концом получается, когда есть люди, которые борются за тебя».

    Журналистка также назвала свое спасение «историей о том, как девочка побеждает маньяка», передает телеканал «360».

    Напомним, что 23 октября Борис Гриц проникнул в здание радиостанции «Эха Москвы» на Новом Арбате и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. С ножевым ранением в горле женщина была госпитализирована. Злоумышленника задержали на месте преступления.

    Автор: Дима Оленин
    #нападение #эхо москвы #фельгенгауэр
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