Маск опубликовал первый снимок скоростного туннеля под Лос-Анджелесом‍

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Лос-Анджелес, 30 октября. Звезда высокотехнологичной индустрии, американский предприниматель Илон Маск показал на своей странице Instagram первую фотографию одного из сегментов строящегося под Лос-Анджелесом туннеля для скоростных транспортных потоков.

«Это туннель строит The Boring Company под Лос-Анджелесом», — подписал выложенный в Сети снимок Маск.

The Boring Company tunnel under LA Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Окт 28 2017 в 1:51 PDT

Туннель под Лос-Анджелесом — экспериментальный проект The Boring Company, в рамках которого компания Маска исследует способы максимального удешевления прокладки подземных туннелей для разгрузки наземных дорожных сетей. Строительство второго подобного туннеля в штате Мэриленд находится на начальной стадии.

На данный момент неясно, насколько проект компании под Лос-Анджелесом близок к своему завершению. Идея проекта предполагает, что городской транспорт для дальних перемещений сможет заезжать в «сани», которые переместят автомобиль на большое расстояние со скоростью в 200 км/час.