Сирия: США строят военную авиабазу в провинции Хасака

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Хасака, 30 октября. Военнослужащие США завершают строительство военного аэродрома на территории Сирийской арабской республики.

Сирийские СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых четко заметен прогресс в строительстве военной базы США на территории Сирии. Американцы уже завершают работы по обустройству взлетно-посадочной полосы длиной порядка полутора километров.

Отмечается, что база строится к северо-западу от административного центра провинции Хасака между населенными пунктами Телль-Тамр и Телль-Байдар. Вооруженные силы США находятся на сирийской территории без согласия официальных властей Дамаска.