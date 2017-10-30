Пушков ответил на слова сына Хрущева о страхе СССР перед США

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Москва, 30 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева об отставании СССР и России от США.

С таким заявлением конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев выступил в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе.

«Слова Хрущева, будто руководство СССР ощущало перед США «слабость и испуг», — ерунда. СССР спас Кубу, помог Вьетнаму. Испуганные так не поступают», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Слова Хрущева, будто рук-во СССР ощущало перед США "слабость и испуг", - ерунда. СССР спас Кубу, помог Вьетнаму. Испуганные так не поступают — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 30, 2017

Напомним, в ходе своей лекции Хрущев-младший также заявил, что СССР получал от Вашингтона предложение организовать совместную пилотируемую миссию на Луну, но оно было отвергнуто якобы из-за того, что Советский Союз боялся показать отставание в экономике и аэронавтике.

«Действительно, мой отец боялся, что это покажет, насколько они (Советы) слабы», — сказал Сергей Хрущев.

Он также добавил, что СССР и современная Россия по военной силе никогда не были близки к США.