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Пушков ответил на слова сына Хрущева о страхе СССР перед США
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    Пушков ответил на слова сына Хрущева о страхе СССР перед США

    14:55  30 Октября 2017
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    Пушков ответил на слова сына Хрущева о страхе СССР перед США

    Москва, 30 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева об отставании СССР и России от США. 

    С таким заявлением конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев выступил в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе.

    «Слова Хрущева, будто руководство СССР ощущало перед США «слабость и испуг»,  — ерунда. СССР спас Кубу, помог Вьетнаму. Испуганные так не поступают»,  — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, в ходе своей лекции Хрущев-младший также заявил, что СССР получал от Вашингтона предложение организовать совместную пилотируемую миссию на Луну, но оно было отвергнуто якобы из-за того, что Советский Союз боялся показать отставание в экономике и аэронавтике. 

    «Действительно, мой отец боялся, что это покажет, насколько они (Советы) слабы», — сказал Сергей Хрущев. 

    Он также добавил, что СССР и современная Россия по военной силе никогда не были близки к США.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #ссср #сша #пушков #хрущев
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