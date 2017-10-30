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Экс-супруг назвал самопиаром желание Гордон баллотироваться в президенты
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    Экс-супруг назвал самопиаром желание Гордон баллотироваться в президенты

    14:47  30 Октября 2017  /обновлено: 14:58  30 Октября 2017
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    Экс-супруг назвал самопиаром желание Гордон баллотироваться в президенты

    Москва, 30 октября. Бывший супруг журналистки Екатерины Гордон адвокат Сергей Жорин считает самопиаром ее заявление об участии в президентских выборах в 2018 году.

    Жорин прокомментировал планы бывшей супруги. Он отметил, что узнал об этом совсем недавно.

    «Неужели к этому можно серьезно относиться? — цитирует его RT. — Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз».

    «Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак (Ксении Собчак. — Прим. ФАН), — убежден бывший муж. — Все это очень смешно».

    Он напомнил, что Гордон уже заявляла о себе как о журналисте, певице, юристе. Жорин посоветовал ей сконцентрироваться на чем-то одном.

    Экс-супруг назвал самопиаром желание Гордон баллотироваться в президенты

    Ранее Гордон заявила, что, в случае успеха кампании, предложит Владимиру Путину должность премьер-министра Российской Федерации. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #президент #гордон #выборы-2018 #жорин #пиар
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