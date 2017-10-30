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Екатерина Гордон хочет предложить Путину должность премьера
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    Екатерина Гордон хочет предложить Путину должность премьера

    14:41  30 Октября 2017
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    Екатерина Гордон хочет предложить Путину должность премьера

    Москва, 30 октября. Журналист и правозащитник Екатерина Гордон, ранее рассказавшая о своем выдвижении в президенты России, заявила, что, в случае успеха кампании, предложит Владимиру Путину должность премьер-министра. 

    «Я считаю Владимира Путина очень опытным политиком и предложила бы ему должность премьера», — рассказала Гордон в интервью газете «Взгляд»

    Екатерина Гордон также заявила, что идет на выборы как самовыдвиженец. Она подчеркнула, что в России сейчас нет партий, чей курс она бы поддерживала. Кроме того, Гордон рассказала, что считает себя «единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем». 

    Напомним, Екатерина Гордон ранее объявила о решении баллотироваться в президенты России, заявив, что «защита прав женщин и детей станет основной идеей ее программы». 

    Автор: Федор Веснин
    #гордон #выборы-2018 #кандидат
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