Екатерина Гордон хочет предложить Путину должность премьера

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Москва, 30 октября. Журналист и правозащитник Екатерина Гордон, ранее рассказавшая о своем выдвижении в президенты России, заявила, что, в случае успеха кампании, предложит Владимиру Путину должность премьер-министра.

«Я считаю Владимира Путина очень опытным политиком и предложила бы ему должность премьера», — рассказала Гордон в интервью газете «Взгляд».

Екатерина Гордон также заявила, что идет на выборы как самовыдвиженец. Она подчеркнула, что в России сейчас нет партий, чей курс она бы поддерживала. Кроме того, Гордон рассказала, что считает себя «единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем».

Напомним, Екатерина Гордон ранее объявила о решении баллотироваться в президенты России, заявив, что «защита прав женщин и детей станет основной идеей ее программы».